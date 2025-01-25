التسلل يمنع مرموش من التسجيل.. التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي وذلك على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل توني مادويكي لصالح تشيلسي في الدقيقة 2 بعد خطأ كارثي من عبد القادر خوسانوف مدافع السيتي، وعدل جوسكو جفارديول النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.

وإلغى الهدف الاول لـ عمر مرموش مع مانشستر سيتي في مرمى تشيلسي وذلك بداعي التسلل بعد متابعته لكرة ارتدت من حارس البلوز، وقدم عمر مرموش حتى اداء جيد في أول مشاركة له مع مانشستر سيتي بعد انتقاله للفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الرسمية لفريقه استعدادًا لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبرز ملامح التشكيلة:

شهدت المباراة الظهور الأول للنجم المصري عمر مرموش، بالإضافة إلى الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، المنضمين حديثًا إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

التشكيلة الرسمية للفريقين:

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، أكانجي، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: فودين، مرموش، هالاند

تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: مادويكي، بالمر، جادون سانشو، جاكسون

المباراة

اللقاء يُعتبر من أبرز مواجهات الجولة، حيث يسعى مانشستر سيتي لتعزيز مركزه في ترتيب الدوري، بينما يطمح تشيلسي لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المنافسة المحتدمة على المراكز الأوروبية.