سمير فرج: مصر أنشأت مصنعًا خاصًا لتصنيع المظلات |فيديو

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن جندي المظلات يُعتبر الأغلى في العالم، لافتًا إلى أن قوات المظلات تمتاز بخصائص فريدة يجب أن يتحلى بها الجنود المنتسبون إليها، وأهمها اللياقة البدنية والكفاءة القتالية العالية.



وأوضح اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتدريب جنود قوات المظلات، مشيرًا إلى أن الجنود في هذا السلاح قادرون على العمل بفاعلية وكفاءة خلف خطوط العدو.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن مصر أنشأت مصنعًا خاصًا لتصنيع المظلات والمعدات الخاصة بها، بعد ما كانت في الماضي تعتمد على استيرادها من روسيا، موضحًا أن سلاح المظلات هو السلاح الوحيد الذي يسمح بانتقاء جنوده وفق معايير خاصة.

وكما أكد سمير فرج، أن جندي المظلات يتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية، وأن الرصاصة التي يطلقها لابد أن تصيب هدفها بدقة.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في مجال قوات المظلات، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة في أفريقيا والعالم التي أنشأت كتيبة المظلات.