«اتهموا أخويا علشان يساوموني».. طليقة سائق سيارة شقيق عمرو دياب تكشف تفاصيل مثيرة

تفاصيل مثيرة كشفتها طليقة السائق في واقعة إشعال النار في سيارة شقيق المطرب عمرو دياب في منطقة الحوامدية، خلال الحوار الذي أجراه معها موقع "صدى البلد" الإخباري.

قالت مروة طليقة محمد حنفي الشهير بـ«حماده نوكيا» سائق سيارة شقيق عمرو دياب لـ “صدى البلد”: طليقي صدر ضده أحكام منها حكم بحبسه 6 أشهر ويريد مساومتى مقابل التنازل عن القضايا وأنا حامل ويريد مني أن أقوم بتنزيل الجنين فأخي مظلوم فنحن لا نريد سوى أن نأخذ حقنا بالقانون ولا نأخذ حقنا بأيدينا وعلى الرغم من أن التكاتك الخاصة بطليقي موجودة تحت شقتنا ولو كنا نريد سوءًا كنا حرقناها ولا كنا نريد أن نؤذي الأستاذ عمرو دياب وكان دائمًا يهدّدنا وهو ما اضطرنا للجوء إلى المحاكم.

وأضافت أنها رفعت ضده قضايا بعد الطلاق وعمل موضوع الحريق الذي تم للسيارة تحت بيت طليقي واتهام شقيقي فيه لمساومتي، وأن شقيقها في نفس توقيت الحريق كان نائمًا في شقته وجاءت المباحث في الساعة الخامسة صباحًا وألقت القبض على شقيقي من منزله وقبضوا على شخص آخر.

وأكدت أن المباحث حصلت على الكاميرات والتي أثبتت أن شقيقي لم يخرج من المنزل من بعد الساعة الثانية عشرة صباحًا والسبب وراء اتهام طليقي لشقيقي هو المساومة مقابل التنازل عن القضايا التي رفعتها عليه.

شقيق المطرب عمرو دياب

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، حيث قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إخلاء سبيل المتهمين بإشعال النار في سيارة شقيق عمرو دياب بسبب خلافات مع سائقها بمدينة الحوامدية.

وأدلى المتهمون بحرق سيارة شقيق المطرب عمرو دياب باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عقب القاء القبض عليهم، وأنكر المتهمون علمهم ان السيارة ملك شقيق عمرو دياب وأنهم كانوا يقصدون الانتقام من قائدها بسبب خلافات نسب بينهم عقب طلاقه لشقيقة احد المتهمين.

وقال المتهمون ان خلافات سائق السيارة مع شقيقتهم ادت لانفصالهما ثم دخل في خلافات مع شقيقها واسرتها فقرر شقيق طليقته الانتقام منه واتفق مع الاخرين على اشعال النيران بسيارة متوقفة امام منزله اعتقادا منهم انها سيارته حيث تسللوا ليلا الى خارج منزله وسكبوا "بنزين" على "كبوت السيارة" واشعلوا النيران بها وفروا هاربين مستغلين الظلام معتقدين انه لن يتم كشف امرهم الا انهم فوجئوا برجال الشرطة يلقون القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الجريمة.

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحفظ على سيارة شقيق المطرب عمرو دياب عقب اشعال 3 متهمين النيران بها اثناء توقفها امام منزل سائقه في مدينة الحوامدية وندب خبراء الأدلة الجنائية ومهندس فني لفحصها وبيان ما لحق بها من أضرار وتلفيات.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث بعدما اشارت التحريات الأولية أن احدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم اثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة واشعال النيران بها، وطلبت النيابة تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب بمدينة الحوامدية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، و اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.