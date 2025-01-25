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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: عيد الشرطة يوم وطني نتذكر فيه تضحيات وبطولات رجالها

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
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وجه النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، خالص تهانيه للرئيس السيسي ولوزارة الداخلية وأبطالها والشعب المصري، بكل أطيافه بمناسبة عيد الشرطة، قائلا: يوم وطني غالٍ نتذكر فيه مختلف التضحيات التي قدمتها هؤلاء الأبطال بأرواحهم فداءا لمصر.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي للشعب المصري في عيد الشرطة، قائلا: حملت رسائل واضحة للداخل والخارج وأكدت قوة الوطن وعدم إمكانية تهديده من جانب أي جهة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي تحدث بشفافية تامة بأن مصر تواجه تحديات وصراعات غير مسبوقة تضرب العالم والمنطقة، لكن بلادنا تظل في مأمن بفضل الله ثم بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة، واصفا الكلمة بأنها حاسمة في وجه مختلف التهديدات.

وتابع مدحت الكمار، أن السيسي قال صراحة للجميع ان  التطرف والإرهاب لن يجدا في مصر بيئة حاضنة أو متهاونة معهما، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح رغم كل التحديات التي تواجهها.

وحذر نائب القليوبية، من زيادة انتشار الشائعات التي تهدف إلى استهداف الدولة المصرية، لكن مع ذلك لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية أو زعزعة استقرارها، بفضل وحدة وتكاتف مختلف أراد الشعب واصطفافهم وراء القيادة السياسية المصرية.

واختتم عضو البرلمان، أنه وفي ظل الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية، فإننا نثمن عاليا تضحيات وبطولات أفرادها وضباطها فداء للوطن والتصدي للاحتلال وقت وجوده في مصر، وإجهاض الإرهاب بعد أحداث يناير 2011 وما تلاها.

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