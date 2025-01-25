نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على يوفنتوس 2-1

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب دييجو ارماندو مارادونا في إطار الجولة 22 من الكالتشيو.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 43 عن طريق الوافد الجديد كولو مواني، ورد نابولي بهدفين عن طريق كل من أندري زامبو انجويسا في الدقيقة 57 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجنوب صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف المتبقي له مباراتين، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 37 بالمركز الخامس.

جاء تشكيل الفريقين كالتالي:

يوفنتوس: دي جريجوريو - ماكيني - جاتي - كالولو - كامبياسو - لوكاتيلي - تورام - يلدز - كوبمينرز - نيكو جونزاليس - كولو مواني

نابولي: ميريت - دي لورينزو - رحماني - خوان جيسوس - سبينازولا - أنجويسا - لوبوتكا - ماكتوميناي - بوليتانو - لوكاكو - نيرس.