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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر لحسم بطاقة العبور لربع نهائي مونديال اليد .. غدا

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
إسلام مقلد
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يخوض المنتخب المصري لكرة اليد مواجهة قوية غدًا الأحد أمام منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي، ببطولة العالم المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

وتذاع المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث منافسات بطولة العالم لليد، بتعليق خالد خيري، وبإقامة الاستديو التحليلي الذي يضم كوكبة من نجوم وخبراء لعبة كرة اليد، برعاية المتحدة للرياضة.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث تتنافس المنتخبات في الدور الرئيسي ضمن أربع مجموعات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وفاز منتخب مصر على نظيره سلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي بنتيجة "26-25" بينما خسر من أيسلندا في الجولة الأولى بنتيجة "27-24".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي والذي تضم كلًا من: "مصر، كرواتيا، الأرجنتين، سلوفينيا، أيسلندا، والرأس الأخضر".

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