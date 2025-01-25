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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: نجدد العهد مع القيادة السياسية للعبور من التحديات نحو الجمهورية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
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تقدم النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وضباط وأفراد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثالثة وسبعون لعيد الشرطة المصرية، قائلا: "نجدد العهد بأن نكون صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية في مواجهة كل التحديات، مؤمنين بأن مصر قادرة على العبور نحو مستقبل مشرق بسواعد أبنائها المخلصين ووعي شعبها العظيم".

وأكد المغازي في تصريح صحفي له اليوم، أننا نحيي بكل فخر رجال الشرطة المصرية الذين لا يزالون يواصلون تضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ونعلم أن المعركة التي يخوضونها ليست سهلة، لكنها معركة كرامة وشرف ترتكز على مبادئ راسخة من الإخلاص والانتماء، مشيراً إلى أن هذه التضحيات تستوجب من كل مصري أن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يكون جزءا من الجبهة الداخلية التي تدافع عن أمن مصر.

ولفت عضو مجلس النواب انه لا يمكن لمصر أن تتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من دون وعي جماعي يعزز روح المسؤولية الوطنية لدى كل فرد، مشيرا إلى أن دعم الشعب لجهود الدولة في مكافحة الشائعات يساهم في تحصين المجتمع من تأثيرات هذه الحرب غير التقليدية.

واختتم المهندس يسري المغازي حديثه بالقول: فكما نجح رجال الشرطة في التصدي للإرهاب وحفظ الأمن بفضل إخلاصهم وشجاعتهم، فإن النجاح في معركة الوعي يتطلب من المواطن أن يكون شريكا فاعلا في الدفاع عن الحقيقة ومواجهة الأكاذيب بالوعي والمعرفة.

السيسي مجلس النواب النواب يسري المغازي النائب يسري المغازي

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