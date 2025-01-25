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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج .. الإثنين

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة
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يحتفي الجامع الأزهر الاثنين المقبل بذكرى الإسراء والمعراج، ويأتي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في إطار حرص الأزهر الشريف على تعميق الوعي الديني لدى المسلمين، وتذكيرهم بالمناسبات الدينية الهامة في التاريخ الإسلامي، وتعزيز القيم الإسلامية من خلال استحضار المعاني الإيمانية من خلال الاحتفاء بهذه المناسبات الهامة.

ويقام الاحتفال يوم الاثنين 27 من رجب 1446ه‍ الموافق 27 يناير 2025م، بالجامع الأزهر بالظلة العثمانية عقب صلاة العصر، بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف، على رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم الأوائل من حفظة كتاب الله تعالى، برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والأوائل من الطلاب الوافدين الذين اجتازوا المستويين الأول والثاني من البرنامج العلمي النوعي للوافدين.

الإسراء والمعراج المناسبات الدينية التاريخ الإسلامي الأزهر الشريف الجامع الأزهر

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