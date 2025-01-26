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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية : تطوير محيط السيد البدوي أولوية لإبراز الطابع الحضاري وجذب السياحة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اجتماعًا موسعًا مع الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية ،عقب جولته المسائية لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، في إطار حرص المحافظة على متابعة مراحل تنفيذ المشروع وتذليل العقبات لضمان سرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد، جاء ذلك بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء الجندي على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُعد من أبرز المعالم الأثرية والدينية في دلتا مصر، مما يتطلب الانتهاء من المشروع بجودة عالية تعكس قيمتها التاريخية. وقال المحافظ: “التطوير لا يقتصر على تحسين الصورة البصرية، بل يشمل تعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة حضارية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين والزوار.”

واستعرض المحافظ مع الجهاز التنفيذي مراحل المشروع، التي تشمل إزالة التعديات والباعة الجائلين، وتركيب أكشاك حديثة تتماشى مع الطابع التاريخي للمنطقة،إنشاء شبكة متطورة لتصريف مياه الأمطار، وصيانة الأرصفة والطرقات، مع وضع تصميمات حضارية للمحلات ،ترميم واجهات المباني التاريخية، وإضافة لمسات جمالية تضفي طابعًا مميزًا على المنطقة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن منطقة السيد البدوي تعد مركزًا سياحيًا وثقافيًا بارزًا، حيث يمثل مسجد السيد البدوي أحد أهم المعالم الإسلامية في الغربية ووجهة رئيسية للزوار. وأضاف ان المشروع يهدف إلى استعادة مكانة طنطا كعروس الدلتا وجعلها مقصدًا عالميًا يعكس هويتها التاريخية.

وأشار المحافظ إلى أهمية إشراك المواطنين في عملية التطوير، موضحًا أن جولته الميدانية شهدت تفاعلًا إيجابيًا من السكان الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود، مؤكدين أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويعزز من جودة الحياة بالمنطقة.

اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن تطوير محيط مسجد السيد البدوي يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة في محافظة الغربية، مع الحفاظ على الطابع الأثري للمنطقة. وقال: “نعمل جاهدين على إبراز الوجه الحضاري لمحافظة الغربية وتحقيق نقلة نوعية تجعلها نموذجًا يُحتذى به في التطوير والتنمية.”

محافظ الغربية طنطا اجتماع السيد البدوي تطوير جهاز التنسيق الحضري

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