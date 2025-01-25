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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام تسند إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز إلى محمود البنا

محمود البنا
محمود البنا
إسلام مقلد
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، إسناد مهمة إدارة قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها غدًا الأحد، إلى الحكم الدولي محمود البنا.

وسيساعد البنا في إدارة المباراة كل من أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح كحكمين مساعدين، فيما سيتولى صبحي العمراوي مهمة الحكم الرابع. أما تقنية الفيديو (VAR)، فسيكون محمود عاشور مسؤولًا عنها، يعاونه خالد حسين.

قرار يثير الجدل

إسناد اللقاء للبنا أثار حالة من الجدل في الأوساط الكروية، خاصة أنه سبق وأدار مواجهات للأهلي هذا الموسم شهدت أزمات تحكيمية بارزة.

إحدى هذه الأزمات كانت خلال مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما رفض البنا احتساب ركلة جزاء لصالح المصري، رغم وجود التحام واضح بين حارس الأهلي، محمد الشناوي، والمهاجم فخر الدين بن يوسف. هذه الواقعة دفعت إدارة المصري لإصدار بيان شديد اللهجة، انتقدت فيه أداء التحكيم خلال المباراة.

وفي واقعة أخرى، كان محمود البنا حكما لتقنية الفيديو في مباراة الأهلي أمام زد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز هذا الموسم. خلال تلك المباراة، لم يستدع البنا حكم الساحة لمراجعة تدخل أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي، على رشيد أحمد مهاجم زد، وهو ما أثار حينها حالة من الجدل حول قراراته.

مواجهة مرتقبة

وتحظى مباراة الأهلي وبيراميدز باهتمام كبير، كونها تجمع بين فريقين ينافسان على قمة الدوري الممتاز، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صدارته، بينما يأمل بيراميدز في تقليص الفارق وخطف النقاط الثلاث.

يبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة البنا للمباراة ستخلو من الجدل، أم ستضيف فصلاً جديدًا من الأزمات التحكيمية التي تلاحق مواجهات الدوري الممتاز هذا الموسم.

بيراميدز لجنة الحكام محمود البنا الأهلي وبيراميدز

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