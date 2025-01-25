ميستاهلش .. تعليق قوي من لميس الحديدي على تجديد الزمالك لـ زيزو

علقت الاعلامية لميس الحديدي بشأن قيمة تجديد العقد لاحمد سيد زيزو لـ الزمالك مقابل أكثر من 80 مليون جنيه قائلة : " مافيش لاعب في مصر زيزو أو غيره يستحق هذا المبلغ هذا قولا واحداً ..إحنا كده بنعمل بورصة " الفنكوش " ".

تابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: " إتفرجوا على اللعب والخطط والاداء البدني والتهديف ببساطة لو حد حسب عدد أهداف الدوري المصري في عدد المباريات مقارنة بالدوريات العربية أو شمال إفريقيا وبلاش نقارن بالدوري الانجليزي أو حتى الخليج".



واصلت : " لا يوجد لاعب مصري يستاهل هذه الارقام إنتوا بتخلقوا بورصة غير واقعية وغير حقيقية .. ممكن جماهير الزمالك يزعلوا مني وأنا مش بقول ذلك علشان منتمية لنادي اخر لكن بتحدث عامة بقول مافيش لاعب مصري يستاهل تلك الارقام لان دي بورصة الفنكوش ".