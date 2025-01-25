استشهاد طفلة فلسطينية أصيبت برصاص الاحتلال جنوب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر عامين، إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

من جانب آخر، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أنه أطلق النار نحو "مخربين" في قرية مثلث الشهداء بجنين، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق في إصابة مدنيين خلال العملية العسكرية.