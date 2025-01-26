ماكرون يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إلى احترام التزاماتها "في أقرب وقت ممكن"، في حين يتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في انسحابها من الجنوب اللبناني.

وقدم ماكرون هذا الطلب خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال قصر الإليزيه إن "رئيس الجمهورية (ماكرون) ذكّر بأن الالتزامات التي تعهد بها الأطراف يجب أن يتم الوفاء بها في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن لبنان من استعادة سيادته على كامل أراضيه. وكرر ماكرون التزام فرنسا الدائم في هذا الصدد".

ورحب ماكرون أيضًا "بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الشهرين الماضيين، ولا سيما بفضل الانخراط المتواصل للقوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ الشروط لتحقيق وقف إطلاق النار".

كما أفادت الرئاسة اللبنانية السبت بحصول هذا الاتصال بين عون وماكرون، وقد شدد الرئيس اللبناني خلاله على "ضرورة إلزام إسرائيل باحترام بنود الاتفاق حفاظا على الاستقرار في الجنوب" اللبناني، بحسب الرئاسة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر الجمعة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيستمر إلى ما بعد موعد الأحد 26 يناير المنصوص عليه في الاتفاق.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر الماضي، وينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يوما، مع انتشار تدريجي للجيش اللبناني.