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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد .. اعرف موعد إعلانها

وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
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أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن بدء أعمال تصحيح أوراق الأسئلة بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول (دور يناير) 2024-2025 م، بإجمالي نحو 5151 طالبًا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمسة، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال أيام فور اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لها.

وأكد  أنه وجّه بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملاً.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة، مشيراً إلى طمأنة أولياء الأمور والطلاب بأن العمل يسير على الوجه الأمثل مع مراعاة مصلحة الطالب.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد تعليم

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