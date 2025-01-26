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تعرّف على فعاليات اليوم الثالث من البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرّف على فعاليات اليوم الثالث من البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب

جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب
فن وثقافة
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تقدّم هيئة الكتاب مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في اليوم الثالث من البرنامج الثقافي الذي سيُقام اليوم الأحد 26 يناير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. 


القاعة الرئيسية
 

•    الساعة 12 ظهرًا: ندوة "اقتصاد المنصات الرقمية" يشارك فيها: د. حنان يوسف، د. محمد عزام، د. مدحت نافع، د. ياسر الزهار. يدير الندوة: الإعلامي حسام الدين حسين.
•    الساعة 2 ظهرًا: ندوة "مستجير والهندسة الجينية" يشارك فيها: د. جمال مصطفى السعيد، د. رضا علواني، د. مصطفى عبد الحميد. تدير الندوة: الإعلامية آية عبد الرحمن.
•    الساعة 4 عصرًا: ندوة "تأملات في مسيرتي النقدية" يشارك فيها: د. محمود الربيعي. يدير اللقاء: د. أحمد درويش.
•    الساعة 6 مساءً: ندوة "كيف يؤثر العنف السيبراني الممارس ضد النساء والفتيات على حياتهن؟" يشارك فيها: سناء السعيد، د. م. ماريان عازر، د. نسرين بغدادي. تدير الندوة: الفنانة صفاء أبو السعود.


القاعة الدولية
 

•    الساعة 12 ظهرًا: ندوة "75 عامًا (مصر - فنزويلا)" يشارك فيها: إرنستو فييجاس (وزير السلطة الشعبية للثقافة)، راؤول كاسال (نائب الوزير ورئيس معرض كاراكاس الدولي للكتاب). يدير الندوة: د. خالد سالم.
•    الساعة 2 ظهرًا: ندوة "كتب الأطفال - تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة والتحديات في هذا المجال" يشارك فيها: Simon de Jocas، Laura Peh، Giuseppe Trapani، Paolo Canton، Mauro Spagnol. يدير الندوة: Mauro Spagnol.
•    الساعة 3:30 عصرًا: ندوة "عباقرة عمانيون.. من الفراهيدي إلى ابن ماجد" يشارك فيها: الشيخ أحمد بن سعود السيابي، د. حبيب بن الهادي، فهد السعدي. تدير الندوة: د. مريم البرطمانية.
•    الساعة 5 مساءً: ندوة "جامعة السلطان قابوس في عيون الأكاديميين المصريين" يشارك فيها: د. رضا أبو علوان، د. سعيد توفيق، د. محمد ساطور، د. مختار عطا الله. يدير الندوة: هلال البادي.
•    الساعة 6 مساءً: ندوة "الدبلوماسية الثقافية.. مرتكزات سياسة مصر الخارجية في أفريقيا" يشارك فيها: السفير إيهاب عوض، د. السيد فليفل. تدير الندوة: الإعلامية ريهام إبراهيم.
قاعة المؤسسات
•    الساعة 12 ظهرًا: ندوة "التمويل متناهي الصغر أداة تمكين رواد الأعمال" يشارك فيها: د. سيد عبد الفضيل، هشام الحسيني. يدير الندوة: الفاروق أحمد (الرقابة المالية).


الصالون الثقافي
 

•    الساعة 12 ظهرًا: ندوة "الفنان عبد الهادي الجزار (مئوية ميلاد)" يشارك فيها: د. إيناس الجزار، د. خالد البغدادي، د. هية الهواري، أسرة عبد الهادي الجزار. يدير الندوة: د. أحمد عبد الكريم.
•    الساعة 2 ظهرًا: ندوة "تأثيرات مصرية" يشارك فيها: بيدرو مارتينت مونتابيث، د. أنطونيو بيدرو ليو (إسبانيا)، د. خالد سالم، د. كارمن رويث (إسبانيا)، د. محمد أحمد مرسي. تدير الندوة: الإعلامية منى الدالي.
•    الساعة 4 عصرًا: ندوة "ثقافتنا في السودان - موريتانيا" يشارك فيها: د. إسماعيل علي الفحيل (السودان)، د. محمد أحظانا (موريتانيا). تدير الندوة: الإعلامية منى الدالي.
•    الساعة 6 مساءً: ندوة "الإنسانيات الرقمية" يشارك فيها: د. أميرة تاوضروس، د. عزة فتحي، د. محمد سليم، د. هالة رمضان. تدير الندوة: الإعلامية هدى عبد العزيز.
 

قاعة العرض
 

•    الساعة 12 ظهرًا: ندوة "الحب والحرب في عيون الطفل" تأليف: محمود عرفات، ترجمته إلى الإنجليزية: د. ندى حجازي، ترجمته إلى الفرنسية: د. بشاير علام. يدير الندوة: د. أحمد علي منصور.
•    الساعة 2 ظهرًا: ندوة "سيدات من مصر" تأليف: خالد أبو العيمة، معتز العجمي. يناقشه: د. عزوز إسماعيل. يدير الندوة: د. محمود نبيل القاضي.
•    الساعة 4 عصرًا: ندوة "المختار من المنتسب والمغترب في لغة العرب" تأليف: أحمد سويلم. يناقشه: د. أحمد عفيفي، د. أسامة طلعت. تدير الندوة: مروة الشريف.
•    الساعة 6 مساءً: ندوة "الأيام حين تعبر خائفة" تأليف: محمود خير الله. يناقشه: د. مصطفى القزاز.


قاعة فكر وإبداع
 

•    الساعة 12 ظهرًا: ندوة "التراث الخفي الأسطورة السومرية والرواية الخليجية للسيرة الهلالية" تأليف: فتحي عبد السميع. يناقشه: د. سعيد المصري، د. محمد حسن عبد الحافظ. يدير الندوة: د. عبد الكريم الحجراوي.
•    الساعة 1:30 ظهرًا: ندوة "فقه المواريث المقارنة" يشارك فيها: د. سعد الدين الهلالي. يناقشه: د. جابر نصار، د. عبد الحي عزب. يدير الندوة: طارق علام وعبد الرحمن رشاد.
•    الساعة 3 عصرًا: ندوة "في قلب اللحظة" تأليف: جمال الكشكي. يناقشه: د. محمد فايز فرحات، د. مصطفى الفقي. يدير الندوة: الإعلامي عمرو خفاجي.
•    الساعة 4:30 عصرًا: ندوة "كي أحتفظ بكفي دافئة" تأليف: صابر رشدي. يناقشه: د. أنور إبراهيم، د. عادل ضرغام. تدير الندوة: أمل سالم.
•    الساعة 6 مساءً: ندوة "ما ألقاه الطير" تأليف: دينا شحاتة. يناقشه: محمد الفخراني، نورا ناجي. تدير الندوة: أميمة صبحي.


قاعة الشعر
 

•    الساعة 2 ظهرًا: "الأمسية الأولى" يشارك فيها: أحمد علي منصور، أحمد نناوي، بشيرة محب، خلف جابر، السيد حسن، كرم منصور، ماجد أبادير، محمد حسني إبراهيم، محمد علي عزب، يونس أبو سبع. يدير الأمسية: محمد أبو العزايم.
•    الساعة 4 عصرًا: لقاء مع "مفزثيودورو السقا (تشيلي)" يحاوره: طه زيادة.
•    الساعة 6 مساءً: "الأمسية الثانية" يشارك فيها: إبراهيم داود، أحمد الجعفري، أحمد المريخي، حنان شافعي، خالد البدور (الإمارات)، صالحة غابش (الإمارات)، زين العابدين فؤاد، طارق هاشم، فتحي عبد السميع، مصطفى الجارحي، خوليو ببانيتى (أورجواي)، كيو ها و بيش (فيتنام). يدير الأمسية: عيد عبد الحليم.

مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب الدبلوماسية الثقافية الفنان عبد الهادي الجزار

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