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الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتقدم نصائح هامة للقيادة أثناء الشبورة المائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتقدم نصائح هامة للقيادة أثناء الشبورة المائية

حالة الطقس
حالة الطقس
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا، صباح اليوم الأحد، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة. وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وبور سعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الادارية 21 10
6 اكتوبر 21 10
بنهــــا 20 11
دمنهور 20 12
وادى النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 19 10
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 11
دمياط 19 13
بورسعيد 19 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 22 12
نخل 18 04
كاترين 15 00
الطور 21 13
طابا 19 09
شرم الشيخ 24 15
الاسكندرية 18 11
العلمين 18 10
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 20 08
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 24 15
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
رأس حدربة 24 17
الفيوم 21 10
بني سويف 21 09
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 23 11
قنا 26 11
الأقصر 26 11
أسوان 26 13
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 26 12

الأرصاد شبورة مائية هيئة الأرصاد الظواهر الجوية أمطار

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