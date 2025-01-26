عاصفة «هيرمينيا» تقترب من فرنسا والبرتغال

وضعت الأرصاد الجوية الفرنسية 4 مقاطعات غرب البلاد في حالة يقظة برتقالية قبل ساعات من قدوم العاصفة "هيرمينيا" التي يتوقع أن تضرب غرب أوروبا.

وبعد "إيوين"، ستضرب عاصفة أخرى فرنسا، حيث ينتظر أن تضرب "هيرمينيا" القادمة من المحيط الأطلسي غرب البلاد اليوم الأحد 26 يناير مع هطول كميات غزيرة من الأمطار.

وبحسب موقع "فرنس إنفو" سيؤدي المنخفض الجوي "الموجود حاليا فوق المحيط الأطلسي، قبالة سواحل أيرلندا، إلى خلق ظروف مضطربة للغاية يوم الأحد (الرياح والأمطار والثلوج على المرتفعات)"، وفق ما أوضحته الأرصاد الجوية الفرنسية في نشرة تحذيرية.

وستؤثر عاصفة "هيرمينيا"، التي ضربت جنوب أيرلندا مساء السبت، بشكل رئيسي على الساحل الغربي لفرنسا، حيث تم وضع مناطق "كوت دارمور" وهوت بيريني" وفينيستر" وبيريني اتلانتيك" في حالة يقظة برتقالية من "الرياح" اعتبارًا من الصباح.

كما سيتعرض الشمال الغربي لإسبانيا لرياح قوية، تصل سرعتها إلى 130 كم/ الساعة.

ومن جانبه حذر المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي السبت من أن عاصفة "هيرمينيا" ستتسبب في اضطراب البحر وزيادة هطول الأمطار والرياح اعتبارًا من يوم الأحد.

وقال إنه تم إصدار تحذيرات من المستوى الأصفر بخصوص الرياح، والمستوى البرتقالي بخصوص توقعات هطول الأمطار والمستوى الأحمر لاضطرابات البحر المتوقعة.