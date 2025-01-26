استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا عن الصحة الفلسطينية يفيد بأن شاب استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية.



وفي سياق آخر، قال مصدر أمني في إسرائيل، اليوم الأحد، إن تل أبيب تخشى من تأثيرات صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حركة حماس، التي قد تؤدي إلى زيادة الدعم الشعبي للحركة في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته القناة 12 العبرية.



وأوضح المصدر أن هناك قلقًا كبيرًا من أن تساهم الصفقة في تعزيز مكانة حماس وسط الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما قد يفاقم الوضع الأمني.



وفي حال فشل المفاوضات أو عدم التوصل لتفاهمات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، أكد المصدر أن إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب على غزة.