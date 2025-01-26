اعترافات المتهم بطمس لوحة سيارته في مصر القديمة: بهرب من المخالفات

أدلى قائد السيارة المتهم بطمس لوحة سيارته المعدنية بمنطقة مصر القديمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

وجاءت كالتالي :

اعترف المتهم، إنه طمس اللوحة المعدنية الخاصة بسيارته للهروب من المخالفات المرورية وتفادي الرادارات فى الشوارع.

تفاصيل الواقعة..

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.



وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بوضع شريط لاصق حال سيره بنفق الملك الصالح بمصر القديمة بالقاهرة، وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.