أسعار العملات العربية في البنوك المصرية خلال ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار العملات العربية في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025، استقرارا، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد
سعر الشراء: 162.12جنيه.
سعر البيع:163.40 جنيه.
وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:131.80جنيه
سعر البيع :133.47 جنيه
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 129.12جنيه.
سعر البيع: 130.71جنيه.
وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:70.29جنيه.
سعر البيع: 70.88 جنيه.
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 13.65جنيه.
سعر البيع: 13.70جنيه.
الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 13.34جنيه.
سعر البيع: 13.41 جنيه.
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 12.74جنيه.
سعر البيع: 13.80جنيه.
وتعد العملة الكويتية الأغلي عالميا وعربيا وتليها البحرينية ثم العُمانية، ويبقي الريال السعودية العملة العربية الأكثر طلبا في مصر نظرا لرحلات العمرة وموسم الحج.