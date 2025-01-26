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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يشكر ترامب على التزامه بتزويد إسرائيل بوسائل الدفاع عن نفسها

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان الأخير إلغاء الحظر المفروض على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل.  

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، مساء الأحد، قال نتنياهو: "شكرًا للرئيس ترامب على التزامه بتزويد إسرائيل بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، ومواجهة أعدائنا المشتركين، وضمان مستقبل مليء بالسلام والازدهار".  

وكان الرئيس ترامب قد صرّح، أمس السبت، بأنه أصدر تعليماته للجيش الأمريكي برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على هذه القنابل. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "رفعنا الحظر عنها اليوم، وسيتم تسليمها. لقد دفعوا ثمنها وانتظروها طويلاً، وكانت تلك القنابل في المخازن".  

يُذكر أن قنابل 2000 رطل تتميز بقدرتها على اختراق الطبقات السميكة من الخرسانة والمعادن، ما يجعلها سلاحًا ذا تأثير مدمر في العمليات العسكرية.  

إسرائيل دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إلغاء الحظر توريد قنابل

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