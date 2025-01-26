"الشباب والرياضة" تطلق برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق عدد من البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الرياضية بالاتحادات والأندية وفروعها بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" وبناءً على توجيهات الوزير الدكتور أشرف صبحي.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تهدف هذه البرامج لتطوير الأداء الرياضي باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المتقدمة، منوهًا بأن البرامج التدريبية المطروحة، أولها برنامج إعداد أخصائي تحليل الأداء بهدف تدريب المدربين على استخدام أدوات وتقنيات تحليل الأداء الرياضي، واكتساب خبرة في تحليل البيانات، وتطوير القدرات لفهم التكتيكات الرياضية وتأثيرها على الأداء.



وأكدت أن ثاني برنامج هو إعداد أخصائي اللياقة البدنية من خلال التدريب على أسس اللياقة البدنية، ودراسة علم التشريح ووظائف الأعضاء ، وتصميم برامج تدريب فردية وجماعية، واستخدام الأجهزة الرياضية بأمان، وفهم أحدث تقنيات تحسين الأداء البدني.

وأوضحت أن ثالث برنامج هو إعداد مخططي الأحمال التدريبية، والذي يركز على تعليم المشاركين كيفية إعداد برامج تدريبية متوازنة تعزز الأداء البدني والفني للرياضيين، مع تقليل مخاطر الإصابات والإرهاق.



وتابعت أنه في إنجاز غير مسبوق، وافق وزير الرياضة على إطلاق برنامج "الدبلوماسية الرياضية" بالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ بهدف تعزيز التعاون الرياضي بين مصر ودول العالم، حيث يهدف إلى دعم الرياضة المصرية على المستويات الإقليمية والعالمية واكتشاف المواهب الرياضية في الجاليات المصرية بالخارج، والحد من ظاهرة تجنيس الأبطال الرياضيين.



وفي السياق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنظيم دورات تدريبية بجميع المحافظات بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب، لتأهيل الكوادر العاملة في المجال الرياضي وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.



كما نظمت الوزارة برنامج الكوادر الإفريقية وذلك في إطار بروتوكولات التعاون المبرمة بين الوزارة ونظيرتها في العديد من الدول الإفريقية وتطوير وصقل الكوادر الرياضية المصرية والإفريقية.



يذكر أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة الشاملة لتطوير الرياضة المصرية ورفع كفاءتها محليا ودوليا، وضمان تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الرياضية العالمية.

