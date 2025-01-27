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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطوير ماسبيرو.. دمج 4 قنوات وتعيين رئيس جديد لـ"النيل للأخبار"

تطوير ماسبيرو
تطوير ماسبيرو
محمود مطاوع
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قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلمًا نأمل جميعًا تحقيقه، مؤكدًا دعمه لهذه الجهود لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة الملفات المطروحة للتطوير، وذلك في إطار دعم الدولة للإعلام الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني؛ لمتابعة ملفات العمل في الفترة الماضية.

وأعرب مدبولي عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المصري في بناء الوعي المجتمعي لدى المواطنين ونقل الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام وتفنيد الشائعات التي تثار حول بعض القضايا والملفات، بجانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة بهذه المرحلة.

وأكد حرصه على متابعة القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للإعلام مؤخرًا في سبيل السعي لتطوير العمل بالإذاعات والقنوات بماسبيرو.

من جانبه..أوضح الكاتب أحمد المسلماني أن هناك سعيًا جادًا لتطوير منظومة العمل داخل ماسبيرو تحت عنوان "عودة ماسبيرو"؛ لتقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتناسب وتتواكب مع حجم الجهود والإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات، وأيضًا رسالة تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة.

واستعرض بعض الموضوعات المهمة، وألقى الضوء على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية ومن بينها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم اعتبارًا من أول يناير الحالي، ونقلها إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة؛ لتستعيد إذاعة القرآن الكريم مكانتها بين القراء وعشاقها منذ عشرات السنين، وهو القرار الذي أشاد به رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه لاقى ترحيبًا من الجميع.

وقال إن هناك ردود أفعال إيجابية حيال هذا القرار داخل وخارج مصر، منوهًا بأنه خلال زيارته لكل من تونس وموريتانيا، لمس تفاعلًا إيجابيًا مع هذا القرار، مضيفًا "أن دولة التلاوة في مصر لها مكانتها التاريخية والعالمية، ونحن نعتز بثراء المدرسة المصرية وتعدد نجومها، ولذا تم اختيار الأفضل بين الأفاضل والأكثر حضورًا بين المتميزين، وسيخضع هذا التقدير المبدئي للمراجعة المستمرة، حيث تشمل الخريطة بدورتها الحالية 32 قارئًا".
وتابع المسلماني "سنعمل أيضًا على تطوير إذاعة صوت العرب للحفاظ على مكانتها التي حظيت بها خلال عقود طويلة، وهناك رؤية لذلك".

وأشار إلى أنه في إطار عملية التحديث الواسعة التي تأتي تحت شعار "عودة ماسبيرو"، ستطلق الهيئة الوطنية للإعلام "بودكاست ماسبيرو" رسميًا عقب شهر رمضان المعظم؛ لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وتابع قائلًا "سنعمل على إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية"، مضيفا "لدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية، وسنستفيد بها".

ولفت المسلماني إلى أنه تم تعيين رئيس جديد لقناة "النيل للأخبار" يتمتع بتاريخ مهني كبير، كما تم في هذا الصدد بثها على موجات إف إم؛ مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية للقناة خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن يد التطوير ستطال كذلك قنوات النيل الأخرى، حيث تم بشكل مبدئي تحديث قناة "النيل سينما" باسمها الجديد "موليوود سينما"، ودمج قناة "النيل كوميدي" مع قناة "النيل دراما" في قناة واحدة باسم "موليوود دراما"، مع دمج قناة "الأسرة والطفل" في قناة "النيل لايف"، حيث استعرض رؤيته لتطوير المحتوى الإعلامي الذي سيقدم عبر هذه القنوات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك مسرحًا للتليفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو يسع 550 فردًا، وسيتم الاحتفال بسيدة الغناء العربي أم كلثوم على خشبة هذا المسرح قريبًا، وسيتم تكريم لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

وقال الكاتب أحمد المسلماني "لدينا كذلك أرشيف مرئي ومسموع ضخم وبه تراث عظيم، ونعمل على تجهيز مؤتمر الأرشيف الوطني، بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة التي تمتلك أرشيفا مميزا".

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية التي يتم العمل عليها حاليًا؛ بما يسهم في توفير عوائد لـ "ماسبيرو" تساعد في جهود التطوير. 

ماسبيرو مصطفى مدبولي الهيئة الوطنية للإعلام عودة ماسبيرو

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