إسلام صادق يثير غضب جماهير الأهلي بعد تعادل الفريق أمام بيراميدز

تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على “فيس بوك”: "بيراميدز بعشرة لاعبين يتعادل مع الأهلي بجماهيره وأشياء أخرى 2-2 ويبقى محتفظا بصدارة الدوري رغم الصعوبات التي واجهت الفريق السماوي".

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس ومصطفى العش.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم وليد.

في خط الهجوم: إمام عاشور.