زيادة المرتبات 2025 في هذا الموعد وفقا للقانون

تعد زيادة المرتبات في عام 2025 من المواضيع التي تشغل بال العديد من المواطنين، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة تفاصيل هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، يتطلع الكثيرون إلى تعزيز قدرتهم المالية، خاصة في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الزيادة تماشياً مع التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حماية المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

موعد زيادة المرتبات في 2025

يترقب العديد من المواطنين موعد زيادة المرتبات في 2025، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء التي أجاب فيها على التساؤلات حول حزمة الحماية الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تدرك تمامًا الظروف الراهنة التي يمر بها المواطن.

زيادة المرتبات 2025

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على هذا التصور بالتعاون مع وزير المالية، وفي حال الانتهاء منه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا بعد عرضه على الرئيس وتحديد كيفية التنفيذ.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025

من المتوقع أن تختلف الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، وقد تشمل العلاوات الدورية والاستثنائية بالإضافة إلى زيادة حوافز غلاء المعيشة.

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص في 2025

ستشهد مرتبات العاملين في القطاع الخاص أيضًا زيادات وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، ومن المتوقع أن تشمل الزيادة العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2025، مما يؤدي إلى تجاوز الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، بزيادة تتماشى مع قوانين المجلس القومي للأجور.

موعد صرف الزيادة

من المتوقع أن تبدأ زيادة المرتبات في 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة وفقا للقانون، و ستتم زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص في يوليو 2025، وهو ما سيعزز من الدعم المالي للمواطنين في وقت حساس اقتصاديًا.

تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:

- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.

- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.

- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.

- أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.

- أكتوبر 2022: رفع من 2700 إلى 3000 جنيه.

- سبتمبر 2023: زيادة من 3000 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.

- مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.

موعد زيادة المرتبات رسميًا وفقًا للقانون

من المتوقع أن تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%. وبموجب تعديل جديد، تم تقديم موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024 لتصبح العلاوة مستحقة في 1 مارس 2024، بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.

وتُعد زيادة المرتبات في 2025 خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم والمحليّة.

ومع بداية صرف الزيادات في بداية السنة المالية الجديدة، يتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي في دعم الأسر المصرية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وهذه الزيادة بمثابة دعم ملموس يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية ويمنحهم فرصًا أكبر لتحقيق الاستقرار المالي.