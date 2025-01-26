استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق معه بسبب انسحاب الصحفيين

قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية استدعاء مراقب مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز؛ للتحقيق معه على خلفية انسحاب الصحفيين من المؤتمر الصحفي.

وقالت رابطة الأندية في بيان لها: «بناءً على الاحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل.. في البداية تؤكد الرابطة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين، وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات، وعليه قامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه غدا فيما نسب إليه من أحداث».

وانسحب الصحفيون من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز؛ اعتراضا على طلب مراقب المباراة بعدم تقديم الصحفيين أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال مباراة اليوم.

واعترض المراقب على رغبة الصحفيين في توجيه أية أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال اللقاء.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القدوم إلى قاعة المؤتمر الصحفي؛ بسبب عدم وجود صحفيين في أعقب انسحابهم من المباراة.