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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من العشوائيات إلى الأمان| 300 ألف أسرة تبدأ حياة جديدة بفضل جهود الدولة

تطوير المناطق العشوائية
تطوير المناطق العشوائية
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أخذت الدولة على عاتقها تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حى الأسمرات له مكانة عزيزة وكان بداية فكرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم ترك أى أسرة تعيش فى أماكن غير آمنة وتم إنقاذ أكثر من 300 ألف أسرة، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني مشارك أساسى لتقديم الدور الانسانى للمواطن المصرى بجانب ما تقدمه الدولة.

تطوير المناطق العشوائية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تواجده بالأسمرات لإطلاق فاعليات أسبوع الخير بالأسمرات، وإطلاق أكبر قافله مساعدات انسانية شاملة لأهالى غزة، أن القوافل الطبية التى تم اطلاقها بالأسمرات لتقديم كافة الخدمات الطبية، وتسهيل الحصول على كل الخدمات، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم تقديمه بكل ربوع مصر وليس الأسمرات فقط.

وأشار مدبولى أن دور مصر تطلق القافلة الخامسة للمساعدات الإنسانية لأهالينا فى غزة والتى تشمل 305 شاحنة تشمل على 4200 طن من الأغذية والمساعدات الإنسانية لإغاثة أهالينا فى غزة وقريبا نشهد إعادة إعمار قطاع غزة.

من جانبه، قال خبير التطوير الحضاري الحسين حسان، إن زيارة رئيس الوزراء لحي الأسمرات تؤكد التزام الدولة بتنفيذ خطتها لإنقاذ 300,000 أسرة من سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، مثل مشروع الأسمرات 1 و2، موضحا أن هذا العدد الكبير يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في التعامل مع ظاهرة العشوائيات التي ظلت تشكل تهديداً مستمراً لحياة السكان وللبنية المجتمعية.

وأشار حسان لـ صدى البلد،  أن سكان الدويقة الذين عانوا من كارثة الصخور عام 2008 عاشوا لسنوات في ظروف قاسية ومهددة للحياة، حيث لم تتمكن الجهود السابقة من توفير مساكن ملائمة لهم، خاصة مع توقف المشروعات الإسكانية بين عامي 2011 و2014 بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد.

وأكد أن الدولة وضعت منذ نهاية عام 2014 رؤية جديدة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة بشكل جذري، من خلال إنشاء مدن ومساكن بديلة تتبع معايير مدن الجيل الرابع، حيث تصل نسبة المساحات الخضراء فيها إلى 40%، مع توفير كافة الخدمات الأساسية والحديثة، بما في ذلك الإنترنت.

وأضاف أن هذه المشروعات نجحت في نقل الأهالي من بيئة غير آمنة ومهملة، كانت تعاني من ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات الجريمة، إلى مجتمعات حديثة وآمنة، مشيرا إلى أن الواقع السابق لهذه المناطق، الذي ظهر في أعمال مثل فيلم “إبراهيم الأبيض”، يعكس مدى التحول الكبير الذي تحقق بفضل الجهود الحالية.

وفي آخر 10 سنوات أخذت الدولة في تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وتدخلت الدولة خلال الفترة من 2014 -2023 بتكلفة 67.8 مليار جنيه، لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه لتطوير 60 منطقة غير مخططة، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 نحو 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في 342 منطقة غير آمنة.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها الدولة في هذا الملف، أشار تقرير «حكاية وطن» إلى أهم المشروعات، منها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة بالقاهرة، بإجمالي 18.4 ألف وحدة سكنية، مشروع معا بحي السلام في القاهرة يضم 4416 وحدة سكنية، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، مشروع إسكان المحروسة بالقاهرة يضم 4.9 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 880 مليون جنيه، مشروع بشاير الخير بالإسكندرية، بإجمالي 13 ألف وحدة سكنية، وتكلفة 7 مليارات جنيه، ومشروع حدائق أكتوبر في الجيزة يضم 2432 وحدة، لتطوير منطقتي نزلة السمان وسن العجوز.

ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة أوضح التقرير أنه جرى تطوير 31 منطقة بالقاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه، و20 منطقة بالجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، و7 مناطق بدمياط بـ175 مليون جنيه، و43 مناطق بالدقهلية بـ56 مليون جنيه، و3 مناطق في الإسكندرية بـ109 ملايين جنيه.

الأسمرات غزة المناطق العشوائية سكان المناطق العشوائية

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