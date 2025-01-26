مجدى البري: الشعب المصرى يساند جهود القيادة السياسية فى رفض تهجير أهالى غزة

أعلن المستشار مجدى البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، وقوف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية فى مساندتها للقضية الفلسطينية، والمساعي الدائمة من أجل إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن هناك توافق تام على رفض تهجير أهالى قطاع غزة، مؤكدا أن عمليات التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

أوضح البري، أنه لا حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وأن أي محاولة من شأنها تهجير أهالى غزة غير مقبولة على الإطلاق.

ودعا الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، المجتمع الدولى للقيام بدوره فى دعم جهود الدولة المصرية لإنقاذ أهالى فلسطين، ووقف محاولات التهجير وتصفية القضية.