نجم مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الجناح المغربي أمين عدلي، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، في عقد طويل الأمد يمتد لخمس سنوات، ليكون أحد أبرز صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

تفاصيل الصفقة وقيمتها التقديرية

النادي الإنجليزي لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير إعلامية بريطانية أوضحت أن قيمة انتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بلغت نحو 25 مليون جنيه إسترليني (33.6 مليون دولار)، ليصبح أحد أغلى الصفقات في تاريخ بورنموث.

خسائر ومكاسب في سوق الانتقالات

بالتعاقد مع عدلي، يعزز بورنموث صفوفه بعدد من الوجوه الجديدة، حيث سبق أن ضم كلًا من بن جانون دواك، أدريان تروفير، دوردي بتروفيتش، وبافود دياكيتي. وفي المقابل، فقد الفريق خدمات عدد من لاعبيه البارزين هذا الصيف، من بينهم دين هاوسين المنتقل إلى ريال مدريد، ميلوش كيركيز الذي شد الرحال إلى ليفربول، والمدافع إيليا زابارني الذي وقع لباريس سان جيرمان.

مسيرة عدلي وتألقه مع ليفركوزن

بدأ عدلي مسيرته الاحترافية مع تولوز الفرنسي قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن عام 2021. وخلال مشواره مع الفريق الألماني، خاض 143 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة، وكان من العناصر الأساسية في التتويج التاريخي لليفركوزن بثنائية الدوري والكأس موسم 2023-2024 دون أي هزيمة، وهو إنجاز استثنائي في تاريخ النادي.

تصريحات إدارة بورنموث

تياجو بينتو، رئيس عمليات كرة القدم في بورنموث، علق على الصفقة قائلاً: "أمين لاعب أثبت جدارته وسيكون إضافة حقيقية لفريقنا. إنه لاعب اعتاد المنافسة على أعلى المستويات، وطموحه يتماشى إلى حد كبير مع أهدافنا".

التحاق عدلي بالفريق قبل مواجهة ولفرهامبتون

من المنتظر أن يلتحق الدولي المغربي بتدريبات بورنموث قبل المواجهة المرتقبة أمام ولفرهامبتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

طموحات بورنموث في الموسم الجديد

وكان بورنموث قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري، لكنه استهل موسمه الجديد بخسارة قاسية أمام ليفربول حامل اللقب بنتيجة 4-2، ما يجعل التعاقد مع عدلي بمثابة دفعة قوية للفريق من أجل تحسين نتائجه والمنافسة على مراكز متقدمة في البريميرليغ.