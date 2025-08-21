قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
حوادث

الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
مصطفى الرماح

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية وتوفير حياة كريمة لهن.


وأعلنت وزارة الداخل، أنه فى إطار الجمهورية الجديدة تواصل الدولة جهودها لتوفير سُبل الحياة الكريمة التى تليق بالمواطنين وإتصاقاً مع هذا التوجه ، تحرص وزارة الداخلية على دعم أهالى المناطق الحضارية عبر إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية على مدار العام تُسهم فى تخفيف أعباء الحياة اليومية عنهم وتوفر فرص حياة كريمة لهم.

وفي هذا السياق، بادرت الوزارة بإعداد مراكز تدريب مخصصة للمرأة المعيلة داخل مدينة الأسمرات كمرحلة أولى وجارى العمل على إعداد مراكز أخرى بباقى المناطق الحضارية لتدريب السيدات على الحرف اليدوية المختلفة.


البداية كانت للتدريب على أعمال الخياطة وتفصيل الملابس بأسلوب إحترافى والإستفادة من خبرات المدربين المحترفين الذين وفرتهم وزارة الداخلية خصيصاً لهذا البرنامج بما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة ومستدامة تسهم فى تحسين مستوى معيشتهن وقد أعربت المشاركات عن تقديرهن للدعم المستمر الذى يتلقينه من الوزارة فى إطار تمكينهن ومساندتهن.

وفى خطوة عملية نحو تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة نظمت وزارة الداخلية إحتفالية خاصة تم خلالها إهداء ماكينات الخياطة للمشاركات لدعمهن لبدء مشروعاتهن الخاصة وتوفير مصدر دخل ثابت يساعدهن فى توفير إحتياجات أُسرهن.

وتأتى هذه المبادرة ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لدعم المرأة المعيلة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع من خلال تأهيلها إقتصادياً وإجتماعياً بما يتسق مع رؤية الدولة الشاملة لتمكين المرأة ودورها المحورى فى دعم الأسرة والمجتمع.

الداخلية مبادرة جديدة حياة كريمة

