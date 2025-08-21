الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية وتوفير حياة كريمة لهن.



وأعلنت وزارة الداخل، أنه فى إطار الجمهورية الجديدة تواصل الدولة جهودها لتوفير سُبل الحياة الكريمة التى تليق بالمواطنين وإتصاقاً مع هذا التوجه ، تحرص وزارة الداخلية على دعم أهالى المناطق الحضارية عبر إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية على مدار العام تُسهم فى تخفيف أعباء الحياة اليومية عنهم وتوفر فرص حياة كريمة لهم.

وفي هذا السياق، بادرت الوزارة بإعداد مراكز تدريب مخصصة للمرأة المعيلة داخل مدينة الأسمرات كمرحلة أولى وجارى العمل على إعداد مراكز أخرى بباقى المناطق الحضارية لتدريب السيدات على الحرف اليدوية المختلفة.



البداية كانت للتدريب على أعمال الخياطة وتفصيل الملابس بأسلوب إحترافى والإستفادة من خبرات المدربين المحترفين الذين وفرتهم وزارة الداخلية خصيصاً لهذا البرنامج بما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة ومستدامة تسهم فى تحسين مستوى معيشتهن وقد أعربت المشاركات عن تقديرهن للدعم المستمر الذى يتلقينه من الوزارة فى إطار تمكينهن ومساندتهن.

وفى خطوة عملية نحو تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة نظمت وزارة الداخلية إحتفالية خاصة تم خلالها إهداء ماكينات الخياطة للمشاركات لدعمهن لبدء مشروعاتهن الخاصة وتوفير مصدر دخل ثابت يساعدهن فى توفير إحتياجات أُسرهن.

وتأتى هذه المبادرة ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لدعم المرأة المعيلة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع من خلال تأهيلها إقتصادياً وإجتماعياً بما يتسق مع رؤية الدولة الشاملة لتمكين المرأة ودورها المحورى فى دعم الأسرة والمجتمع.