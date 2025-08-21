قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار
مصر تحذّر من تبعات توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة: تهدّد السلم الدولي
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ اعرف آراء الفقهاء
تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن سبورت بالدوري المصري
حماس: ندعو العالم للضغط على إسرائيل لوقف العدوان ضد غزة
اقتصاد

شعبة المحاجر بغرفة القاهرة تناقش الاستفادة من المعارض المحلية والدولية لزيادة الصادرات

الغرفة التجارية بالقاهرة
الغرفة التجارية بالقاهرة
ولاء عبد الكريم

عقدَت شُعبة المحاجِر والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا مُوسّعًا لمُناقشة بعض الموضوعات التي تهُم قطاعها ، والتي تتعلق بالتطوير والتنمية.

وفي بداية الاجتماع وجّه محمد عارف رئيس الشُعبة الشُكر لـ" أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة" على مُساندته لهذا الاجتماع ضمن خطّة الغرفة التطويرية للقطاعات المختلفة ، مُشيرًا إلى أهمية مُناقشة الاستفادة من المعارض المحلية والدولية من أجل رفع معدلات التصدير طبقًا لتوجهات الدولة بالسعي لزيادة الصادرات المصرية ، كما تمت مناقشة سبُل الاستفادة من المعرض الذي سيُقام من خلال الغرفة الكنغولية في مدينة كينساشا في أكتوبر المقبل حيث اتفقت الشعبة مع الجانب الكونغولي علي اعفاء أعضاء الشعبة من الجمارك لديهم.

وقال "عارف" إن الاجتماع شهِد مُشاركة الشركة الوطنية "كنوز مصر" ، والتى أبدت استعدادها في التعاون مع المحاجِر وتوفير المُعدّات لها ، كما عرضت على قطاع الجرانيت طلبيات من شرائح الجرانيت لأعضاء الشُعبة ، وحضر الاجتماع مجدي سليمان نائب رئيس شُعبة الساعات بغرفة القاهرة لشرح بروتوكول التعاون مع الضرائب ، وكيفية تطبيقه على قطاع الرُّخام.

وتابع "عارف": إن الشُعبة ستواصل جهودها لبحث مطالب ومقترحات مُنتسبيها بما يؤدي في النهاية إلى تذليل المعوقات وتطوير هذا القطاع الهام وتنميته بما يتماشى مع مُتطلبات العصر الحديث.

شُعبة المحاجِر والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية

