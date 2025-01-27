عصام شيحة: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان وشاركت في صناعة المنظومة الدولية

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تحركت بخطى ثابتة نحو تحسين وضع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها السابق في هذا المجال وتلقت 372 توصية، تم قبول 270 منها بشكل كامل، بينما تم قبول بعض التوصيات جزئيًا والتحفظ على بعضها الآخر.

وفي تصريحاته خلال برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، أوضح شيحة أن مصر تعمل بإرادة خالصة على تحسين حالة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر ليست فقط عضوًا في المنظومة الدولية، بل هي شريك أساسي في وضع الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن مصر حريصة على تحسين حقوق الإنسان بشكل جاد، وأنها تواصل جهودها في هذا الاتجاه.

وأشار شيحة إلى أن مصر شهدت منذ عام 2018 إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، حيث تم تأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى منح مهلة تلو الأخرى لإنشاء الجمعيات الأهلية.

وأكد أن النقلة الكبرى كانت عندما دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي مثلت نقطة فارقة في هذا المجال.