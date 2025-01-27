وزير الأوقاف السابق: من يشتكي دينا يفعل هذا الأمر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن من يؤمن بقدرة الله لن يشكك في معجزة الإسراء والمعراج، مستدلا بقوله تعالى: "مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".

وأشار جمعة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن بعض أهل العلم قالوا إن من اشتكى من دينا فليقرأ آخر آيتين من سورة الإسراء، مستدلا بقوله: "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا".

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الأمر العجيب في عقل البشر ليس عجيبا عند الله، مستدلا بقول الله تعالى: "قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ".