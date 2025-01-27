ميلوني: اتفاقيات بـ10 مليارات دولار مع السعودية وفرص شراكة استراتيجية

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السعودية خلال زيارتها الرسمية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار، مؤكدةً أن هذه الاتفاقيات تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت ميلوني، في تصريحات صحفية، أن المناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت "واسعة ومهمة للغاية"، وشملت مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والدفاع. وأضافت: "نأمل أن نعمل ونتعاون مع السعودية للمساهمة في مشروع التنمية الطموح الذي تقوده المملكة".

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات بين قطاعات مختلفة في البلدين، من بينها اتفاقية لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية. وقالت: "توجد إمكانيات هائلة وغير مستغلة في العلاقة بيننا وبين السعودية، ونطمح لتحقيق قفزة نوعية في التعاون المشترك".

وأكدت ميلوني أن الصادرات الإيطالية إلى السعودية شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 26% العام الماضي، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واختتمت تصريحاتها قائلة: "لدينا فرصة حقيقية لتعميق التعاون وتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل".