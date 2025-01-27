مهيب عبدالهادي: الأهلي شايف زيزو أهم صفقة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي،عن حقيقة انضمام أحمد زيزو لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء.

وكتب مهيب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “أحمد زيزو تلقى عرض شفهي من مسئول كبير للانضمام للأهلي نهاية الموسم.. راتبه هيكون نفس الراتب المعروض على أشرف بن شرقي...الأهلي شايف زيزو أهم صفقة في كأس العالم للأندية، ‏بالمناسبة..الزمالك متفق مع زيزو على معظم تفاصيل التجديد ولكن المقدم لازال عائق.. وفي محاولات لإنهاء الأمر”.

وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالكإنه لا يوجد مشكلة مع اتحاد الكرة المصري بشأن قيد لاعبي القلعة البيضاء.

أضاف المندوه خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"لا يوجد مشكله مع اتحاد الكرة في قيد اللاعبين وسيتم الاتفاق على جدولة مستحقات الجبلاية".

تابع المندوه:"نعمل بكل قوة في توفير مستحقات اللاعبين وفي نفس الوقت نركز في ملف تجديد اللاعبين زيزو وعبد الله السعيد والونش وعمر جابر".