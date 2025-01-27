بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يخطط لتفعيل بعثته في معبر رفح مطلع فبراير

أكدت مصادر مطلعة لشبكة بلومبرغ، اليوم الإثنين، أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تسعى لتفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر مطلع شهر فبراير المقبل.

وفي نفس السياق، صرح القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، قائلاً: “لن نقدم الذرائع للعدو لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف: بعد الإفراج المتوقع السبت المقبل، سيتم فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين"، ما يشير إلى توقعات بعودة الحركة الطبيعية للمعبر بعد فترة من التوقف بسبب الحرب.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي للمساهمة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، بينما تواصل مصر وقطر وأطراف أخري العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة.