أبو الغيط: الأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من ديارهم مرفوضة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدعم العربي للموقف المصري الأردني برفض أطروحات تهجير الفلسطينيين واضح ولا لبس فيه.

وقال أبو الغيط: “صلابة الموقف المصري الأردني وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف أبو الغيط أن الأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم مرفوضة ولا طائل من مناقشتها.

كما أكد أبو الغيط أن الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة.

جاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.