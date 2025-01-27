مؤسسة فاهم تطلق مبادرة دعم نفسي جديدة تستهدف الأيتام وأطفال الشوارع

تحتفل مؤسسة فاهم للدعم النفسي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس الأمناء، بالعيد الثالث لتأسيسها، مؤكدة على التزام المؤسسة بمهمتها الإنسانية في دعم الأفراد الذين عانوا في صمت طويلًا.

وأوضحت المؤسسة أنها خلال عام 2024، نظمت 125 فعالية، متنوعة ما بين محاضرات وبرامج توعوية وجلسات دعم نفسي وزيارة لمستشفيات ومراكز للأمراض النفسية، وحققت حضورًا ملموسًا في المجتمع المحلي والدولي، كان أبرزها الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة لدعم أطفال غزة نفسيًا ، في خطوة إنسانية تعكس التفاني في تقديم الرعاية النفسية لأكثر الفئات تضررًا من النزاعات.

كما تميزت مبادرات العام الثاني بتكثيف تدريب الكوادر وتوعية رجال الدين بالأمراض النفسية وأعراضها بالتعاون مع مركز الفتوي التابع للازهر الشريف ، والكنيسة الارثوذكسية المصرية.

وكان أحدث مبادرة اطلقتها المؤسسة الدعوة المجتمعية لتوحيد الجهود لمواجهة اي ظواهر لانحدار اخلاقي وتنمر تتسبب في زيادة ظاهرة العنف المتبادل والاضطهاد والمرض النفسي للأطفال والشباب.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بما حققته المؤسسة من استماع ودعم لأصوات الكثيرين الذين ربما عاشوا في صمت لفترات طويلة، سواء لعدم قدرتهم على التعبير عن آلامهم النفسية، أو بسبب صعوبة فهم الآخرين لمعاناتهم.

وأضافت مكرم: “إننا في مؤسسة فاهم نؤمن بأهمية توفير مساحات آمنة للتعبير عن الألم النفسي، وقد شهدنا تأثير هذه المساحات على الأفراد الذين وجدوا فينا الأمل والدعم”.

كما أكدت أن المؤسسة تعمل جاهدة لتسليط الضوء على القضايا النفسية الأكثر حساسية، حيث كانت فعاليات دعم أطفال غزة النفسية خطوة رائدة لتعزيز الصحة النفسية للأطفال المتضررين من الحروب والصراعات.

وأعلنت رئيس مجلس الامناء عن التنسيق لإطلاق مبادرة دعم نفسي جديدة تستهدف نزلاء دار الأيتام و أطفال الشوارع خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا على التزام المؤسسة بالتدخل الإنساني المباشر لدعم الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني واجهزة ووزارات الدولة والقطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم الاعلان عن تدشين مؤسسة فاهم في يناير 2023 وأطلقت برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، بهدف تقديم الدعم النفسي والمشورة، مع التركيز على الفئات التي تواجه صعوبات نفسية ومعاناة قد لا تكون مرئية للمجتمع.

وقامت المؤسسة في عامها الأول بتنظيم 105 فعاليات، وشهد عامها الثاني تنظيم 125 فعالية، بشعار "اسمع افهم اتكلم "مما يعكس التزامها المتواصل بتقديم الدعم النفسي وتوسيع نطاق خدماتها لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع وكسر حاجز الخوف والوحدة عن المرضي النفسيين و دعم وتعزيز اسرهم في التقبل والتعامل مع مختلف الأمراض النفسية .