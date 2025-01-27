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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك والجونة في الدوري

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب
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شهد الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الزمالك والجونة، اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق.

سجل للزمالك ناصر منسي، بينما أحرز هدف التعادل للجونة أحمد حسام.

أحداث الشوط الأول:

هدف الزمالك:

في الدقيقة 7، نجح ناصر منسي في تسجيل هدف التقدم للزمالك برأسية متقنة، جاءت بعد عرضية دقيقة من أحمد سيد "زيزو" من الجهة اليمنى. الهدف أظهر التنسيق الجيد بين لاعبي الفريق، حيث استغل منسي الكرة ببراعة لتسجيل الهدف الأول.

هدف الجونة:

في الدقيقة 37، تمكن أحمد حسام لاعب الجونة من تسجيل هدف التعادل لفريقه، بعد استغلاله لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتتساوى النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

تشكيل الفريقين:

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"

البدلاء:

محمد صبحي، جيفرسون كوستا، أحمد محمود، محمود بنتايج، محمد عاطف، محمد السيد، كونراد ميشالاك، سيف الجزيري، حسام أشرف.

تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا – أحمد العش – أحمد حسام – أحمد رضا

خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب – رضا صلاح – بلال السيد

خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا – مروان محسن – علي الزاهدي

البدلاء:

عمرو شعبان، أحمد شوشة، عصام صبحي، سيف شيكا، محمود حسونة، نور السيد، أمين فافور، مازن ياسر، شامسو كابير.

تحليل الشوط الأول:

الزمالك: بدأ الفريق بتشكيل هجومي قوي، حيث استطاع تسجيل هدف مبكر عبر ناصر منسي، مما أعطى الفريق ثقة كبيرة في السيطرة على مجريات المباراة. ومع ذلك، تراجعت وتيرة الهجوم بعد الهدف، مما سمح للجونة بالعودة إلى المباراة.

الجونة: على الرغم من التهديدات الهجومية للزمالك، أظهر الجونة مقاومة قوية، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عبر أحمد حسام، الذي استغل فرصة من خارج منطقة الجزاء.

إحصائيات الفريقين قبل المباراة:

الزمالك: يمتلك الفريق 17 نقطة بعد خوضه 9 مباريات، حيث فاز في 5، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين. وسجل لاعبوه 17 هدفًا، بينما تلقت شباكه 9 أهداف.

الجونة: يمتلك الفريق 6 نقاط بعد خوضه 9 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 3، وخسر 5. وسجل لاعبوه هدفين فقط، بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

الزمالك الجونة الزمالك والجونة ناصر منسي

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