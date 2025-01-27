جمع متعلقاته.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن علي معلول

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن اقتراب رحيل اللاعب علي معلول من النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والسفر الي تونس.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "مصدر.. الأهلي أخطر معلول بتسويقه لنهاية الموسم لأي نادي في مصر لتجهيزه واللاعب رفض وجمع متعلقاته للعودة إلى تونس.

ويرغب الأهلى في قيد معلول خلال يناير الجاري، خاصة بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله الأخيرة وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن شهرين، لاسيما بعد رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى نادي قطر القطري، بجانب رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة للإصابة، ما يعني وجود أماكن شاغرة في قائمة الأجانب بالفريق تُسهّل مهمة قيد النجم التونسي لكن الأزمة حالياً تتمثل في حالة اللاعب الطبية.

وعاد على معلول للتدريبات الجماعية مؤخراً بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس التي أجرى على أثرها جراحة أواخر مايو الماضي.