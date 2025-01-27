قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لحقوق الإنسان: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة جريمة نكراء
وزير الخارجية: الأزمات بدول الجوار ضغطت على النظام الصحفي في مصر
وزير التعليم: البكالوريا مقترح وليس قرارا.. وتفاصيله تهم الدولة كلها
المنظمات الأهلية الفلسطينية: نعمل على توفير مستلزمات الإيواء والمواد الطبية اللازمة للنازحين
بعد انخفاضه أمام الجنيه.. آخر سعر للدولار الأمريكي في البنوك اليوم الإثنين
محافظ جنين: الاحتلال قام بهدم وحرق 200 منزل ويدمر البنية التحتية
حركة فتح: مصر تحفظ لفلسطين حقها وكرامتها وشعبنا متشبث بأرضه
موعد شهر شعبان 2025 - 1446 ولماذا سمي بهذا الاسم
القصة الكاملة لحبس البلوجر هدير عاطف وزوجها في قضية النصب
أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل
وكيل حقوق البرلمان: الشعب يقف خلف قيادته ضد مخطط تهجير الفلسطينيين
موسيقى ولحوم مطهية.. باحثون يكشفون أسرارًا غامضة من أعماق الفضاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يرجع إلى وطنه.. أول تعليق من وائل الدحدوح على عودة سكان شمال غزة|شاهد

هل يرجع إلى وطنه ..أول تعليق من وائل الدحدوح على عودة سكان شمال غزة|شاهد
هل يرجع إلى وطنه ..أول تعليق من وائل الدحدوح على عودة سكان شمال غزة|شاهد
علا محمد
×

بعد عودة النازحين إلى بقايا ديارهم في شمال غزة، شارك المراسل والصحفي وائل الدحدوح سعادة الأهالي بمقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، أشار فيه إلى مأساته التي صنعت منه رمزًا للروح الفلسطينية القادرة على تجاوز المحن بأفئدةٍ يملؤها الصبر والإصرار على مقاومة الإحتلال في سبيل الحياة بعزةٍ وحرية،بعد ان فقد اسرته .

وقال وائل الدحدوح عبر مقطع الفيديو: "كان بودي أيها الأهل أن أكون معكم وأواصل تغطية عودتكم إلى شمال غزة والقطاع لأشعر على الأقل وجدانيًا بأنني عدت إلى موطني، لكن قدّر الله أن أغادر الدوحة للعلاج، وكلي أمل أن تتم هذه الخطوة بأمنٍ وأمان واستقرار، وربنا سبحانه وتعالى يعوض الجميع".

والجديد بالذكر ان الدحدوح انتقل في السادس عشر من يناير 2024 إلى العاصمة القطرية، الدوحة، على متن طائرة إجلاء استقلها من العريش بعد خروجه من معبر رفح الحدودي، وقبل رحلته لتلقي العلاج فُجع بخبر استشهاد نجله الأكبر الصحفي حمزة، ليقرر الخروج أخيرًا من وطنه بعد فقدان أسرته.

غزة عودة وائل الدحدوح الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

باق 3 أيام .. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة سنوات النقل 2025

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي

الأهلي

أشرف بن شرقي في الأهلي بـ1.5 مليون دولار.. وزيزو يقترب│ تفاصيل

خدمات تهمك

تحذير من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة.. شوف درجاتك

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

عمر زهران وخالد يوسف وزوجته

إخلاء سبيل عمر زهران في بلاغ جديد من شاليمار شربتلي وخالد يوسف

ترشيحاتنا

هل يرجع إلى وطنه ..أول تعليق من وائل الدحدوح على عودة سكان شمال غزة|شاهد

هل يرجع إلى وطنه.. أول تعليق من وائل الدحدوح على عودة سكان شمال غزة|شاهد

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

اتفاقية بين الأعلى للأثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ..تفاصيل

د احمد حسن معاون الوزير

وزير الزراعة يكلف د.أحمد حسن بالإشراف على إدارة المتاحف والمعارض الزراعية

بالصور

فوائد غير متوقعة لتناول التمر الهندي.. يحمى من أخطر الأمراض

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

بتقلل الوزن والكوليسترول وتزيد الذاكرة والشعر .. اكتشف العشبة السحرية

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

موسيقى ولحوم مطهية.. باحثون يكشفون أسرارًا غامضة من أعماق الفضاء

نداءات غامضة من أعماق الفضاء
نداءات غامضة من أعماق الفضاء
نداءات غامضة من أعماق الفضاء

رحيل الفنان الشاب حسن مظهر.. فاجعة تهز الوسط الفني بعد وفاته في سن مبكرة | تفاصيل مرضه وآخر أعماله الفنية

حسن مظهر
حسن مظهر
حسن مظهر

فيديو

أنجي مراد

رسالة سببت قلق الجمهور .. فنانة شهيرة تثير الجدل هل هي في خــطر؟

محمد عبده

فاجأ الجمهور بنشر فيديو .. حقيقة اعتزال محمد عبده

صالح العويل

مش بيقدر يبلع الأكل.. تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل

أحمد فهمى

عملية قلب مفتوح.. أحمد فهمي يصدم جمهوره بمرضه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد