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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أبو العينين: لا تنازل عن القضية الفلسطينية أو شبر واحد من أرض مصر

النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
عبد الخالق صلاح
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قال النائب محمد أبو العينين، إن قطاع غزة قد تعرض لدمار هائل، حيث استشهد أكثر من 47 ألف فلسطيني ودُمر أكثر من 90% من المنطقة، كما أن أهالي غزة لا يملكون قوتهم أو ملابسهم أو حتى الماء، رغم ذلك رفضوا مغادرة أرضهم، ورفضوا بشكل قاطع مخطط إسرائيل لتهجيرهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار محمد أبو العينين خلال كلمته التي أذيعت ببرنامج علي مسئوليتي؛ على فضائية صدى البلد، إلى أن مصر كانت واضحة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، إذ أكدت أنه لا تنازل عن القضية الفلسطينية ولا عن شبر واحد من أرض مصر، كما أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأصيل، بل أكدت أن من حق الفلسطينيين أن يعيشوا على أرضهم، وأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية مبدأ وتاريخ وحقوق وأجيال وقانون دولي.

وتحدث أبو العينين عن أهمية القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث تم طرحها في الأمم المتحدة وفي مختلف المنتديات العالمية، مشدداً على أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين.

كما أضاف أبو العينين، أن الحرب في غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل بدأت منذ عام 1948، عندما تم حرمان الفلسطينيين من حقهم في وطنهم.

وأوضح أبو العينين، أن البرلمان المصري انتفض ضد هذه التصريحات، وجميع أعضائه رفضوا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكدوا أن هذا التهجير مرفوض شكلاً وموضوعًا، كما أعلن الشعب المصري بكل فئاته رفضه لتصريحات ترامب، مشدداً على أن مصر والأردن وفلسطين جميعهم أعلنوا تمسكهم بحق الفلسطينيين في أرضهم.


 

إسرائيل النائب محمد أبو العينين القضية الفلسطينية علي مسئوليتي 47 ألف فلسطيني قضية سياسية

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