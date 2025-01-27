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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام وإنجازات علي معلول مع الأهلي بعد اعلان رحيله بشكل رسمي

معلول
معلول
محمد بدران
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أعلن جون إدوارد، وكيل أعمال اللاعب التونسي علي معلول، عن رحيل الأخير عن صفوف النادي الأهلي المصري، بعد مسيرة حافلة استمرت لأكثر من ثماني سنوات.

أرقام علي معلول مع الأهلي 

انضم علي معلول للأهلي في 25 يوليو 2016، ليقضي في القلعة الحمراء 8 سنين و6 أشهر بما يعادل 3,108 يومان حيث شارك معلول مع الأهلي بشكل عام في 287 مباراة، بإجمالي 25061 دقيقة، سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 83 هدفا آخرين.

وفي الدوري المصري الممتاز شارك معلول في 165 مباراة سجل 35 هدفا وصنع 44 آخرين.  

وفي بطولة السوبر المصري شارك في  8 لقاء سجل 1 أهداف وصنع ثلاث أهداف.

ولعب في كأس مصر في 17 لقاء سجل هدفين وصنع 6 أهداف.

ولم يوفق معلول في كأس السوبر الإفريقي حيث شارك في ثلاث مباريات لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال البطولة. 

وفي بطولة الدوري الإفريقي لعب معلول ثلاث مباريات لم يسجل بينما وصنع  هدف.

وعبر مشاركته في دوري أبطال إفريقيا شارك معلول في 81 مباراة سجل خلال 10 أهداف وصنع 26 أهداف.

وفي كأس العالم للأندية لعب معلول 12 مباريات سجل 3 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. 

بطولات معلول مع الأهلي 

وحقق علي معلول مع النادي الأهلي 21 بطولة بواقع 5 ألقاب في الدوري الممتاز  وأربع ألقاب في كأس مصر و5 بطولات كأس السوبر المصري والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات  كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي مرتين، و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

بيان وكيل علي معلول

وقال وكيل معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قِبَل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "يتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها، والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضّل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي".

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