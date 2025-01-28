تحذير هام.. شبورة كثيفة وأمطار متوقعة على هذه المحافظات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، متوقعة استمرار بعض الظواهر الجوية، وأبرزها سقوط الأمطار على عدد من المناطق، والشبورة المائية الكثيفة التي تضرب الطرق السريعة خلال الصباح الباكر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

وعن الظواهر الجوية، حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 21 10

رفح 19 09

رأس سدر 21 12

نخل 17 07

كاترين 14 00

الطور 21 14

طابا 19 08

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 11

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 23 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 23 15

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 15

الفيوم 20 10

بني سويف 21 09

المنيا 21 08

أسيوط 22 08

سوهاج 22 10

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 112

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 12