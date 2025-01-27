اترفع عليا الشبشب.. داليا مصطفى تكشف عن تعرضها لمواقف غريبة

كشفت الفنان داليا مصطفى، عن تفاصيل جديدة حول طفولتها وعلاقتها بأسرتها، مشيرة إلى أن عاشت طفولة سعيدة ومستقرة.

ابني سليم بيغير عليا أوي

وأضافت داليا مصطفى، في حوار مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة اليوم الاثنين، من برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة “الحياة”، "اترفع عليا الشبب من أمي كثيرا، وهى تتعامل بالشبشب وكان قرار أمي حاسم للغاية".

وتابعت الفنانة داليا مصطفى، "هذا الأمر بعمله مع أولادي وخاصة من أبني سليم لانه كان طفل شقي، وفهمت كم المعاناة التي عاشتها أمي بعد أن أنجبت أطفال".

وأكملت داليا مصطفى، "ابني سليم بيغير عليا أوي، ولو مردتش على اتصاله ينفعل بغيرة، وطلب مني عدم ارتداء مايوه عند النزول للبحر".