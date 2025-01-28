مستقبل وطن مركز زفتي يقدم التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم

قدم الدكتور حمدي شعبان أمين حزب مستقبل وطن مركز زفتي ووفد الأمانة التهنئة لرجال الشرطة والمرور في عيدهم ال٧٣ ، ذلك اليوم الذي تجسد فيه الإخلاص في صورة رجال طالما ظننا أنهم ظلوا وراء الأبواب الموصدة، لكنهم في الحقيقة كانوا في قلب الوطن وفي ساحات البطولة.

واضاف "شعبان" أنه سيبقي علي العهد والوعد داعمين ومساعدين للقيادة المصرية الحكيمة وجيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة في الحفاظ علي الوطن في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .

كان ذلك بحضور كلام من علي القراموصي أمين التنظيم ومحمد سالم أمين العلاقات العامة بالمركز وعددا من أمناء الحزب بمركز زفتي .