لخلاف مالى.. عامل يطعن صديقه بإحدى قرى الدقهلية

أصيب عامل بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسرى وارتشاح بالكبد والطحال وجروح بالرأس، وذلك على إثر تلقيه طعنات من صديقه بقرية كفر سرنجا بميت غمر محافظة الدقهلية لوجود خلافات مالية بينهم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة ميت غمر يفيد بإصابة "جمال السيد حسن، 32 عاما، عامل ومقيم قرية كفر سرنجا مصابا بجرح طعني بالبطن مما تسبب فى ارتشاح بالكبد والطحال وجروح متفرقة بالجسم "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر الى المستشفى وبسؤال المصاب اتهم "السعيد..ا.ر"،28 عاما، عامل ومقيم بذات القرية بإحداث اصابته بآلة حادة "سكين"،على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لوجود خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وتبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته بكدمة بالرأس والشفة العليا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.