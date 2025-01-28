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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي
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استقرت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء،  بعد سلسلة من الارتفاعات طالتها بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليها 
 

أسعار الدواجن اليوم 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 2 جنيهًا ووصل سعرها إلى 85 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل  للمستهلك بسعر 95 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 73 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 79 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.
 

كذلك  استقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 87 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.
 

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو الأوراك من 90 ل 100 جنيهًا 

وكيلو الكبد والقوانص ب 100 جنيها 

وكيلو الأجنحة من 50 ل 60 جنيهًا 
 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من  190 لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 119جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.
 

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن 
 

وفى هذا الصدد ،كشف ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة ، حيثُ قال إن زيادة الإقبال على الشراء السبب الرئيسي فى زيادة أسعار الدواجن .

وأضاف “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه  السبب الآخر وراء رفع أسعار الدواجن بالأسواق ، هو أن دورة الشتاء ترتفع فيها تكاليف الإنتاج؛ بسبب التدفئة وغيرها.

وأشار “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلى أنه على الرغم من ارتفاع الدواجن ووصول سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 85 جنيها ،إلا أنها مازالت أقل من الفراخ المجمدة أو فراخ الجمعيات والتى يصل سعر الكيلو منها إلى 135 جنيها .

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن


ولفت “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلي أن الإنتاج والإتاحية هما الحل الأمثل لزيادة الإنتاجية وضبط أسعارالدواجن بالأسواق .
 

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