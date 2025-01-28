تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع بدمياط



ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث جاء ذلك خلال لقاء عُقد مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الأستاذ أسامة مصيلحى رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكي بدمياط.

و استهل " محافظ دمياط " اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الجمعيات الاستهلاكية فى تنفيذ خطة الدولة واستراتجيتها نحو توفير السلع بجودة عالية وبأسعار بأقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق للتخفيف عن كاهلهم.

وبحث " المحافظ " سُبل تحقيق الاستفادة القصوى من الجمعيات الاستهلاكية القائمة من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيزها بالمواد الغذائية الأساسية، و كذلك إقامة جمعيات جديدة تغطية المناطق الغير مخدومة بتلك الخدمات للوصول إلى جميع المواطنين بكافة المناطق.

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف الخاص بالجمعيات الفئوية و التحديات التى تواجه تلك المنظومة، حيث أكد " محافظ دمياط " على التنسيق التام لوضع حلول لكافة التحديات والمعوقات ، ووجه باعداد وضع رؤية محددة للجمعيات الاستهلاكية البالغ عددها ٢٢ جمعية بالمحافظة، للعمل فى اطارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن المحافظة تهتم اهتمام بالغ بهذا الملف لارتباطه الوثيق بالمواطنين ، و تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة ، حيث لفت إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى إتخاذ خطوات عديدة بهذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية