من الأول حتى السادس.. نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة عبر هذا الرابط

قال سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الامتحانات الإلكترونية لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية (من الصف الأول إلى الصف السادس) في المدارس الحكومية والخاصة، يتم ذلك من خلال الرابط المخصص للاستعلام عبر موقع المديرية.

وأضاف عطية أنه يهدف إلى تسريع وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، وتوفير وقتهم وجهدهم، مع مساعدة في تحليل بيانات الطلاب لتحديد نقاط القوة والضعف وتطوير البرامج العلاجية بما يعزز جودة التعليم.

للاستعلام عن النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الدخول على الرابط التالي وكتابة الرقم القومي للطالب فقط:

https://www.gizaedu.net/

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف.



